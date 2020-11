NOEN FÅ MÅNEDER: Vil KLM overleve hvis de ikke får statelig lån, ifølge sjefen for flyselskapet.

NOEN FÅ MÅNEDER: Vil KLM overleve hvis de ikke får statelig lån, ifølge sjefen for flyselskapet. Foto: Dreamstime

Den nederlandske regjeringen har satt til side støttepakken til KLM etter at pilotene avviste forslaget om lønnsfrys frem til 2025. Det opplyste finansminister Wopke Hoekstra om på lørdag.

– Jeg synes det er veldig skuffende, men på denne måten kan vi ikke gå videre med lånet nå, sier Hoekstra.

SKUFFET: Finansminster Wopke Hoekstra i Nederland. Foto: Bloomberg

Lånet er klart

Det skal ha ligget klar en støttepakke på 3,4 milliarder euro, inkludert 1 milliarder euro i direkte lån, fra regjeringen for å hjelpe flyselskapet med komme igjennom pandemien, skriver Reuters.

– Det er opp til KLM og fagforeningene å sørge for at de oppfyller regjeringens krav tross alt, sier finansminister Hoekstra, og legger til at den andre bølgen av pandemien har endret forventningene til hvor snart flyselskapene kunne sprette tilbake.

– Utsiktene er dystre, noe som gjør det enda viktigere å ha et godt omstillingsprogram på plass for å jobbe mot KLMs langsiktige utvinning, sier han

Vil overleve i noen få måneder

Ifølge KLM-sjef Pieter Elbers vil ikke KLM klare seg gjennom pandemien uten et statelig lån. Elbers sier at KLM ikke vil gå umiddelbart konkurs, men at selskapets reserver ikke vil vare mer enn noen få måneder.

Pilotenes fagforening sier at de allerede har gått med på en lønnsfrys frem til mars 2021, og at ikke kan endre den avtalen i siste øyeblikk. Ifølge Reuters har fagforeningene som representerer bakke- og kabinbesetninger blitt enige om den utvidede lønnsfrysingen, som er satt til å vare så lenge flyselskapet mottar økonomisk støtte fra myndighetene.

KLM la fredag frem til for tredje kvartal som viste et omsetningsfall på 67 prosent, til 2,5 milliarder euro, og et tap på 1,7 milliarder euro. Mens passasjertallene falt med 70 prosent.