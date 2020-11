Ryanair-sjefen til angrep på politikerne

Torsdag skal Storbritannia i ny lockdown frem til 2. desember. Også i Frankrike og Tyskland er de på vei til dette, mens restriksjonene er svært strenge også i Italia og Spania. Alt som følge av kraftig økning av coronasmitte den siste tiden.

Michael O'Leary, konsernsjef i Ryanair, mener det er å dra det for langt.

– WHO har selv sagt at lockdown bare skal være siste utvei. Lockdown er i utgangspunktet feil, sier O'Leary ifølge CNBC.

Som leder av et flyselskap skaper restriksjonene utfordringer for han. Etterspørselen etter flyreiser har falt dramatisk siden mars 2020.

– Hvis vi hadde hatt et mer aggressivt system for tesing og smittesporing, kunne vi unngått en andre lockdown. Statsminister Boris Johnson lovte at vi skulle være i verdensklasse på testing og smittesporing, men det er vi åpenbart ikke, fnyser O'Leary.

– Dette er tidspunktet for å handle, fordi det ikke er noe alternativ, sa Boris Johnson i en tale fra Downing Street lørdag kveld.

Ryanair-sjefen Michael O'Leary venter at etterspørselen fremover vil være veldig svak.

Ryanair har lagt bak seg et blytungt andre kvartal av regnskapsåret 2021 og resultatet før skatt endte på minus 222 millioner euro, som tilsvarer nærmere 2,5 milliarder norske kroner. I samme periode i fjor endte resultatet før skatt på 998 millioner euro, ifølge TDN Direkt.

Fremover venter Ryanair at etterspørselen vil være 80 prosent lavere enn normalen.

Nedstengingen Johnson kunngjorde for Storbritannia, omfatter blant annet barer, restauranter og butikker som ikke er vurdert som uunnværlige. Arbeidsplasser kan holdes åpne så lenge de ansatte kan jobbe hjemmefra.