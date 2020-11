Passasjerfallet blir brattere for Avinor

PÅ BAKKEN: Med et passasjerfall på over 70 prosent for Avinor er det mange fly som står på bakken.

PÅ BAKKEN: Med et passasjerfall på over 70 prosent for Avinor er det mange fly som står på bakken. Foto: Iván Kverme

I forrige uke var det til sammen 71 prosent færre som reiste fra Avinors lufthavner enn det var samme periode året før. Totalt ble det foretatt litt under 300.000 individuelle reiser. Noe som er over 50.000 færre enn det var bare for et par uker siden.

Den mest populære dagen for reising var fredag, da 170.000 reiste med fly, det vil si «bare» 67 prosent færre sammenlignet med fjoråret. Mens på lørdagen reiste det under 15.000 fra Avinors flyplasser – et fall på 82 prosent på årsbasis.

Oslo Lufthavn Gardermoen opplevde det største nedgangen i antall reisende, med en passasjersvikt på til sammen 79 prosent i uke 44. Mens Norges eldste sivile lufthavn, Stavanger Lufthavn, Sola fikk en nedgang på 72 prosent. Flesland (Bergen) og Værnes (Trondheim) hadde en nedgang i passasjertallene på henholdsvis 66 og 65 prosent.