Norwegian: Vi er svært skuffet

Norwegian er svært skuffet over at regjeringen ikke vil støtte selskapet med likviditet, opplyses det i en melding.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Vil få følger for konkurransen

Han trekker frem at flyselskapet tilbyr ruter fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, og peker på at det er ruter som ikke lar seg erstatte over natten.

– Det vil ta tid, og det vil få følger for konkurransesituasjonen i Norge, slik vi også har sett tidligere, påpeker Norwegian-sjefen, som mener fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering.

– Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå. Lokalt reiseliv og næringsliv har også gang på gang understreket betydningen av Norwegians rutetilbud, nå sist for to uker siden da jeg besøkte alle våre fire norske baser og også møtte politikere og næringslivet lokalt, sier Schram.

Konkurransevridende

Næringsminister Iselin Nybø mener statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet.

– Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsministeren i en kommentar.

Næringsdepartementet vil imidlertid utvide og forsterke tiltakene for luftfarten, og vil ifølge en melding snarlig foreslå å øke bevilgningene til kjøp av flyruter, samt forlenge løpetiden og trekkperioden på lån under garantiordningen.