Sp vil gi Norwegian støtte – utfordrer Ap og Frp til å bli med

– Vi vil utfordre Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til å være med Sp med å gi regjeringen en instruks om å finne en løsning for å sikre arbeidsplasser og rutetilbud i Norwegian , sier leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Det kommer etter at regjeringen mandag morgen sa at de ikke går med på Norwegians ønske om å komme med et ekstra milliardbeløp til det kriserammede selskapet.

Til sammen har Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet flertall på Stortinget.

Pollestad mener at staten må stille opp for å redde arbeidsplassene i Norwegian og sikre at selskapet fortsatt har innenlands- og utenlandsruter når koronakrisen er over.

– Senterpartiet kan ikke gå med på at staten nå ikke stiller opp for Norwegian. Det bryter med målet om at koronaen ikke på lang sikt skal ramme arbeidsplasser og tilbud i Norge, sier han.

– Det regjeringen i praksis sier nå er at de ikke vil gjøre det de kan for å redde selskapet, arbeidsplasser og rutetilbud, sier Pollestad.

(©NTB)