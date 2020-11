Det har stormet rundt Norwegian mandag morgen etter at regjeringen avslo kapitalforespørselen fra flyselskapet. Selskapet avholdt dermed en pressekonferanse rundt situasjonen og Schram åpnet seansen med å trekke frem at selskapet trenger hjelp gjennom vinteren.

- Jeg har vært tydelig på at vi trenger hjelp for å komme gjennom vinteren og frem mot sommeren 2022. Vi har penger for å komme gjennom en del av den, og så vil det avgjøre hvilke tiltak vi gjør om vi kan strekke det kortere eller lengre, sier Schram under pressekonferansen.

– Dette føles også vanskelig når vi ser andre lands flyselskaper få støtte fra deres myndigheter, følger han opp med.

Schram trekker også frem inntoget til Wizz Air og mener regjeringen åpner døren for det ved å si nei til Norwegian.

– Ved å si nei til Norwegian åpner vi døren til et Ungarsk flyselskap som statsministeren selv sier hun vil boikotte, sier Schram.

Konsernsjefen utelukker ingen ting når han får spørsmål om muligheten for konkurs. Han legger til at selskapet har tro og håp om at det vil komme igjennom krisen, men gir ingen garantier. Schram gjentok flere ganger at styret kikker på ulike muligheter fremover, uten å være mer spesifikk på hva det innebærer.

På spørsmål om hvor mye penger selskapet trenger for å overleve frem til sommeren 2022 kom det ingen klare svar fra finansdirektør Geir Karlsen.

– Vi er ikke tom for cash i dag, fulgte Karlsen opp med.

Norwegian legger frem tallene for tredje kvartal tirsdag 10. november.

Regjeringens nei

Mandag morgen gikk det ut en pressemelding fra regjeringen der det ble klart at Norwegian ikke vil motta mer støtte fra staten.

– Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Næringsministeren mener statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten vil bli ivaretatt fremover i det norske luftfartsmarkedet.

Knyttneve i magen

Konsernsjefen i Norwegian, Jacob Schram, var åpenbart skuffet over beslutningen.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Norwegian-aksjen svekkes kraftig mandag og har på det laveste vært under 50 øre.