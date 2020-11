Nybø: – Det Norwegian ber om, og trenger, og ønsker, er ikke mer lån

Mandag morgen ble det kjent at regjeringen ikke vil støtte Norwegian med mer likviditet. Det skjer etter en helhetsvurdering som både handler om situasjonen i luftfarten, men også den finansielle strukturen i selskapet og risikoen som eventuelt måtte ha blitt tatt med fellesskapets midler, melder TDN Direkt.

– Denne totalvurderingen fikk oss til å si nei til denne henvendelsen, sier næringsminister Iselin Nybø til nyhetsbyrået, og vil ikke kommentere hvilket beløp flyselskapet har bedt om, utover at det er et «milliardbeløp».

God dialog

Nybø sier dialogen med Norwegian har vært tett og god gjennom denne perioden, og at hun forstår at aksjekursen reagerer. Norwegian-aksjen er mandag formiddag ned 16,8 prosent til 0,54 kroner.

– Det å komme til staten og be om et milliardbeløp og få nei, det er en tøff beskjed å få, og det er sånn sett ikke overraskende at det får en konsekvens i markedet. Derfor gikk vi ut med informasjonen før børsåpning, så får Norwegian svare på hva de vil gjøre nå, sier hun til TDN Direkt.

Norwegian-sjef Jacob Schram uttalte mandag morgen at regjeringens beslutning oppleves som en skikkelig knyttneve i magen.

– Ikke mer lån

Staten vil imidlertid utsette nedbetalingsperioden i garantiordningen for luftfarten fra to til tre år, men næringsminister sier samtidig til nyhetsbyrået at hun ønsker å være «klinkende klar»:

– Det Norwegian ber om, og trenger, og ønsker, er ikke mer lån, sier hun til TDN Direkt.

Norwegian påpeker i dagens pressemelding at andre flyselskaper har fått tosifrede milliardbeløp i støtte fra sine myndigheter.

– For det første er det sånn at mange av landene Norwegian viser til allerede er inne på eiersiden i flyselskapene. Norge er ikke inne på eiersiden i noen flyselskaper, så det er en av tingene som skiller oss. For det andre har vi også brukt et tosifret milliardbeløp på luftfarten, men vi har ikke gått inn i enkeltselskaper, sier Nybø til nyhetsbyrået.