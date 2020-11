Flyanalytiker: – Jeg tror ikke løpet er kjørt for Norwegian

EN PLAN B OG C: – Jeg tror ikke løpet er kjørt for Norwegian. Selskapet har garantert lagt et løp for plan B og C om staten ikke ville stille med likviditet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Jeg tror ikke løpet er kjørt for Norwegian . Selskapet har garantert lagt et løp for plan B og C om staten ikke ville stille med likviditet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til Finansavisen.

Vil ikke gi mer

Mandag morgen ble det kjent at regjeringen ikke vil støtte Norwegian med mer likviditet. Det skjer etter en helhetsvurdering som både handler om situasjonen i luftfarten, men også den finansielle strukturen i selskapet og risikoen som eventuelt måtte ha blitt tatt med fellesskapets midler, melder TDN Direkt.

Elnæs sier til Finansavisen at han mener Norwegian bør vurdere å få de fleste av Boeing 787 Dreamliner langdistanseflyene ut av balansen sin. 24 er leaset og 11 eid.

I tillegg må de nye eierne; leasing selskapene, ifølge flyanalytikeren stille opp med rekapitalisering for å sikre driften de neste fire-seks månedene.

– Deretter kan Norwegian for eksempel vurdere en ny emisjon, når vi vet mer om situasjonen rundt Covid-19, sier han.

Fokuset fremover mener Elnæs bør være kjernemarkedene i Norge og Norden.

– Det er her Norwegian er godt etablert og har mer enn 50 prosent av sine inntekter, sier analytikeren og peker på at langdistanse er det siste markedet som kommer tilbake etter at Covid-19 er under kontroll.

– Men utfordringen er at pr. i dag er det ingen som vet hvor lang tid det vil ta, og tid har ikke Norwegian nok av, konstaterer Elnæs.

Utelukker ingenting

Etter at regjeringen avslo kapitalforespørselen fra flyselskapet, avholdt Norwegian en pressekonferanse, hvor konsernsjef Jacob Schram åpnet med å trekke frem at selskapet trenger hjelp gjennom vinteren.

– Jeg har vært tydelig på at vi trenger hjelp for å komme gjennom vinteren og frem mot sommeren 2022. Vi har penger for å komme gjennom en del av den, og så vil det avgjøre hvilke tiltak vi gjør om vi kan strekke det kortere eller lengre, sa Schram.

Konsernsjefen utelukket ingenting da han fikk spørsmål om muligheten for konkurs. På spørsmål om hvor mye Norwegian trenger for å overleve frem til sommeren 2022, kom det heller ingen klare svar fra finansdirektør Geir Karlsen.

– Vi er ikke tom for cash i dag, sa Karlsen.

Rundt lunsjtider mandag faller Norwegian hele 17 prosent på Oslo Børs.