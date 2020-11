Braathen satser videre

I begynnelsen av oktober kom meldingen om at tidligere Braathen-eier Erik G. Braathen hadde gått sammen med seks andre for å starte et nytt flyselskap.

Arbeidet med etableringen av det nye flyselskapet pågår for fullt, og mandagens melding om at regjeringen ikke kommer til å bidra med særskilt finansiell støtte til oppbyggingen av det nye flyselskapet endrer ikke dette.

– Vi har forståelse for at staten ikke ønsker å delta på eiersiden i flyselskaper. Vi hadde håpet på tilgang til kapital for å lette oppbyggingen av et nytt norsk flyselskap i en spesiell markedssituasjon, men tar dagens melding til etterretning. Vi er fornøyde med at departementet fastholder prinsippet om likebehandling. Det er viktig, sier initiativtaker Erik G. Braathen, ifølge TDN Direkt.