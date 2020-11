Norwegian fikk mandag morgen den hardtslående nyheten om at regjeringen ikke vil gi mer i støtte til det kriserammede flyselskapet.

Jacob Schram, adm. direktør i Norwegian, er skuffet over avgjørelsen.

– Svært skuffende. Det oppleves som en skikkelig knyttneve i magen, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Under Finansavisens Økonominyheter mandag ble Trygve Hegnar spurt om hvor lang tid Norwegian har igjen før det er konkurs.

– Hvis de fortsetter å tape tre til fem hundre millioner hver måned har de penger til over jul, sier han.

Norwegian har anslagsvis 48 milliarder kroner i gjeld, og Hegnar påpeker at andre land har stengt ned, så hvor skal flyselskapet reise?

– Det er ikke noe poeng å putte penger i det sluket der. De er nå i en konkurssituasjon og det erkjenner de selv. De håper at staten skal redde dem i siste sekund, men i og med at Fremskrittspartiet sier nei, blir det ikke flertall for det, sier Hegnar.

Flere andre selskaper snuser på konkursboet dersom Norwegian må kaste inn håndkleet. Widerøe-sjef Stein Nilsen har allerede uttalt at det kan være en mulighet.

– Når situasjonen endrer seg, vil vi selvsagt vurdere enhver ny markedsmulighet, sier Nilsen til Finansavisen.