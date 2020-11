Norwegian brenner penger på høygir

Tilfeldigvis rapporterer Norwegian tredjekvartalstall dagen etter at det ble offentliggjort at selskapet ikke får en finansiell backing fra staten.

Rapporten viser at økonomien er svært anstrengt. De totale inntektene på knappe 1,3 milliarder kroner tilsvarer kun 9 prosent av det fjorårets inntekt i tredje kvartal. Fallet speiler reduksjonen i antall passasjerer, som ikke engang bikket millionen i kvartalet.

Mandag uttalte konsernsjef Jacob Schram at meldingen fra staten var «som et slag i magen», og senere på dagen ble det meldt om at 1.600 ansatte permitteres og at 19 av 25 fly parkeres. Med henvising til disse endringene, skriver selskapet nå:

– Norwegian vil vurdere ytterligere endringer av produksjonen gjennom vintersesongen og deretter, basert på reiserådene og -restriksjonene fra myndighetene og kundeetterspørselen.

Ledelsen holder imidlertid fast ved målsetningen om å trappe opp produksjonen gjennom 2021.

Men:

– Norwegian er avhengig av ytterligere arbeidskapital for å fortsette det operative gjennom første kvartal 2021.



Mørke utsikter

Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets mener Norwegian søker om Chapter 11 i Irland eller USA allerede neste uke.

Norwegian opplyser i rapporten at det har lykkes selskapet å konvertere gjeld til egenkapital, og at det sammen med nedjusterte leasingregninger, gir en positiv effekt på egenkapitalen på 2,9 milliarder kroner.

Netto rentebærende gjeld var likevel 48,5 milliarder kroner pr. september.

Dette tallet har kun sunket fra 58,3 milliarder kroner siden nyttår – til tross for den massive restruktureringen i år på samlet 18 milliarder kroner.

Selskapet opplyser at egenkapitalandelen er på 14,3 prosent. Det var denne staten krevde at skulle over 8 prosent for at lånet skulle tildeles i vår.

Avlyste presentasjonen

Mandag ville ikke ledelsen svare inngående på spørsmål om hvordan den finansielle statusen var, annet enn at finansdirektør Geir Karlsen uttalte på pressekonferansen:

– Vi var ikke tom for penger pr. september.

Ifølge Schram mottok Norwegian-ledelsen beskjeden fra regjeringen «litt før alle andre», men ledelsen må ha blitt overrasket over tidspunktet. Mandag ettermiddag ble kvartalspresentasjonen, som skulle vært avholdt i dag klokken 08.30, avlyst.

Underskuddet fortsetter

Selskapet la aldri frem en egen rapport for første kvartal, da regnskapene ble inkludert i investoroppdateringene for refinansieringen i april og mai. Rapporten for første halvår, som ble offentliggjort i august, viste et driftsunderskudd på 5 milliarder kroner i årets første seks måneder. Det viste også et justert driftsunderskudd (EBITDAR uten engangseffekter) på minus 467 millioner kroner.

Og yielden i første halvår var da på 0,42 kroner. Dette nøkkeltallet var bedre enn i tilsvarende periode i fjor, men de underliggende forholdene er naturlig nok langt verre. For selv om selve nøkkeltallet nå har steget til 0,88 kroner, skyldes en langt lavere produksjon. Samtidig stiger eksempelvis enhetskostnaden til 1,90 kroner i tredje kvartal. Dette forholdstallet var 0,40 kroner for ett år siden.

Norwegian Air Shuttle (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 1.288 14.401 Driftsresultat* (EBITDAR) -401 4.410 Driftsresultat (EBIT) -2.812 2.970 Resultat før skatt −981 2.203 * Justert for engangseffekter og før avskrivninger og nedskrivninger