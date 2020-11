Norwegian-ledelsen går under jorden

Mandag ville ikke ledelsen svare inngående på spørsmål om hvordan den finansielle statusen var, annet enn at finansdirektør Geir Karlsen uttalte på pressekonferansen:

– Vi var ikke tom for penger pr. september.

Ifølge konsernsjef Schram mottok Norwegian-ledelsen beskjeden fra regjeringen om dens nei til en ny finansiell støtte «litt før alle andre».

Ledelsen må likevel ha blitt overrasket over tidspunktet. Mandag ettermiddag ble kvartalspresentasjonen, som skulle vært avholdt tirsdag, avlyst.

Ledelsen vil imidlertid ikke besvare Finansavisens spørsmål om den finansielle situasjonen og utsiktene tirsdag. Kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen svarer følgende på vegne av ledelsen i en epost:

– Vi har ikke mulighet til å kommentere disse detaljene nå. Nå skal vi bruke all vår tid og alt som står i vår makt for å jobbe fram løsninger som gjør at Norwegian kommer gjennom krisen.

– Når vi har en plan klar, vil vi informere om det.