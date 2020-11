Norwegian-ansatte demonstrerer foran Stortinget onsdag

DEMONSTRERER: Mandag ble det klart at Norwegian setter ytterligere 15 fly på bakken. Dermed har det kriserammede selskapet bare seks fly i luften igjen.

De ansatte vil markere sin støtte til selskapet og invitere stortingspolitikere ut for å høre deres budskap, opplyser arbeidstakerorganisasjonen Parat i en pressemelding.

Tirsdag ble det klart at Norwegian tapte 980 millioner kroner i tredje kvartal. Dagen før sa regjeringen nei til å gi ytterligere støtte til flyselskapet for at de skal klare seg gjennom koronakrisen.

Norwegian hadde over 10.000 medarbeidere før koronautbruddet, men vil de kommende månedene ha bare rundt 600 ansatte i arbeid etter nye permitteringer.