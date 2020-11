Norwegian-ansatte holdt markering utenfor Stortinget

Foran Stortinget møtte de ansatte opp i arbeidsuniform, gul vest og munnbind. Sistnevnte av smittevernhensyn.

De ansatte hadde også store plakater med tekst som «Redd jobbene våre» og «Støtt Norwegian».

Leder for de kabinansatte Rene-Charles Gustavsen sier at de ansatte ønsker vise sin misnøye og uro med regjeringens avgjørelse om å ikke støtte Norwegian med likviditet.

– Vi er selvfølgelig opptatt av å sikre jobben til over 2.000 norske ansatte i Norge. Samtidig vil distriktene og næringslivet over hele landet tape, dersom Norwegian ikke klarer seg gjennom denne koronakrisen, sier han i en pressemelding.

Lederen for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, forstår ikke hvorfor regjeringen ikke følger opp støtten flyselskapet fikk ved starten av pandemien.

– Det ble utarbeidet krisepakker til norsk luftfart fram til sommeren i år. Nå når krisen vedvarer og regjeringen stenger ned hele landet, følges ikke dette opp med nye midler. Vi ser at store deler av norsk næringsliv er rammet, der konsekvensene er aller størst for hoteller, restauranter og reiseliv. Flyselskapene er viktig for hele næringskjeden, sier Hansen.

