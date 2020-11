Etihad Airways, det nasjonale flyselskapet i Abu Dhabi, har varslet ansatte om at det kommer en runde med nedbemanning denne uken, melder Reuters og viser til en intern epost som nyhetsbyrået har fått tilgang til.

I eposten det vises til, heter det at de kabinansatte som nedbemanningen vil omfatte, vil få beskjed innen 24 timer. Det oppgis ikke hvor omfattende nedbemanningen blir, men kilder sier til Reuters at kuttet kan omfatte opp mot 1.000 kabinansatte. Tidlig i år hadde selskapet rundt 4.800 kabinansatte.

Bakgrunnen for de nye kuttene skal være at Etihad vil holde sine A380-fly på bakken på ubestemt tid på grunn av det som er en tregere opphenting enn ventet i luftfartsbransjen. A380-ene har stått på bakken siden mars, på grunn av coronapandemien.

Flyselskapet tilføyer at det ser for seg å bli et langt mindre selskap som følge av den trege opphentingen i reiseetterspørselen, og at dagens bemanning følgelig er for stor.

Ifølge nyhetsbyrået kommer nedbemanningsvarselet til de kabinansatte to dager etter at en lignende melding er sendt til piloter hos flyselskapet.