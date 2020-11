Boeing mot strømmen - jekker opp etterspørselsestimatene for nye fly

Luftfarten har lidd enorme tap under pandemien og er en av sektorene som har blødd mest. Amerikanske Boeing er intet unntak og aksjen er ned 45,75 prosent så langt i år, til tross for et oppsving etter den positive vaksinenyheten mandag.

Til tross for utfordrende fremtidsutsikter har flyprodusenten jekket opp etterspørselsestimatene for nye fly i det kinesiske markedet over de neste 20 årene. Og ikke nok med det: de nye estimatene overgår nivået før pandemien slo til.

Boeing forventer nå å selge 8.600 nye fly til kinesiske aktører over de neste 20 årene. Den totale prislappen beløper seg til 1,4 billioner dollar og estimatet er 7 prosent høyere enn for et år siden, ifølge en fersk rapport fra selskapet.

Sterk kontrast

Det kinesiske markedet er et unntak i det globale markedet, ettersom økonomien har bedret seg langt raskere enn andre steder i verden.

Forrige måned sablet Boeing de 10-årige estimatene for det globale salget av nye fly til 18.530, en nedgang på 11 prosent fra 2019. Estimatene for de neste 20 årene ble nedjustert med 2 prosent, til 43.000 nye fly.

Boeing publiserer jevnlig prognoser for etterspørselen etter nye fly i ulike regioner i verden, og selskapets offensive syn på det kinesiske markedet skyldes i stor grad en langt høyere passasjervekst der enn i resten av verden. Flyprodusenten forventer en årlig passasjervekst på 5,5 prosent over de neste 20 årene, mot en vekst på 4 prosent i resten av verden.