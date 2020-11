Dansk konkursbo krever flere hundre millioner kroner fra Norwegian

To danske bemanningsselskaper for piloter og ett for kabinpersonale ble slått konkurs 20. april i år. Det er konkursboets advokater som nå retter kravene mot Norwegian , skriver E24.

De tre danske boene kan ha krav på opptil 687 millioner norske kroner fra Norwegian. Dette er tall som ble levert inn av boene til en dansk domstol i slutten av august.

Da luftfarten omtrent ble nedstengt i vår på grunn av koronakrisen, ble flere selskaper slått konkurs. Totalt 1.400 ansatte i Danmark, Sverige og Finland ble sagt opp. I Danmark er det snakk om 328 piloter og 234 kabinansatte.

Norwegian skal ha avvist kravene, ifølge E24.

Flyselskapet har tidligere inngått forlik med de svenske konkursboene, som fikk sitt krav på 244 millioner kroner utbetalt i form av aksjer i flyselskapet.

(©NTB)