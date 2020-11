Flyselskapet Emirates tror på et overskudd i løpet av de neste to årene. Det sier selskapets president Tim Clark til CNBC søndag.

– Vi vil helt sikkert ha positiv kontantutvikling i løpet av neste år, og komme tilbake til lønnsomhet i regnskapsåret 2022-2023, sier Clark.

Uttalelsen til presidenten kommer etter at IATA, den internasjonale organisasjonen for lufttransport, advarte om at flybransjen ikke kan redusere kostnadene nok for å nøytralisere kontantforbruket og unngå konkurser i 2021.

Kuttet 25 % av personalet

– Cash is king!, sier Clark.

– Så lenge vi er i god form i kontanter, tror vi at vi vil være klare til å komme inn på markedene igjen, så godt og så stort som vi alltid har gjort, sier Clark.

Emirates sier at de utnyttet sine kontantreserver for å sikre at de hadde mulighet til tilstrekkelig finansiering for å opprettholde driften. Araberne har kuttet nesten 25 prosent av personalet, og myndighetene i Dubai har spyttet inn nesten 2 milliarder dollar i form av en aksjeinvestering for å hjelpe flyselskapet.

– Vi tror ting vil gjenopprette seg ganske raskt. Jeg er ikke en av dem som tror det vil ta lang tid, eller at det ikke kommer tilbake slik det var, sier Clark.

– Jeg har en tendens til å tro at vi vil være like gode som vi var før coronaviruset, sier han.

IKKE KARANTENE: Denne uken åpnet Storbritannia opp for reiser til De forente arabiske emirater - uten karantenetid. Dubai-London er blant Emirates mest populære ruter. Foto: Dreamstime

Til Storbritannia uten karantene

Denne uken har også Storbritannia åpnet opp for reiser til De forente arabiske emirater uten å måtte i karantene i 14 dager.

– Myndighetene har jobbet i fem måneder for å prøve å overtale den britiske regjeringen om at vi skal settes på listen deres, sier Clark og hyller avgjørelsen som et stort løft for turisme når det gjelder reiser mellom de to landene.

Storbritannia er blant de viktigste markedene til Emirats, både i etterspørsel og lønnsomhet.

Clark håper og tror flere markeder vil åpne seg etter hvert som man får kontroll på pandemien. Selv om det har tatt lengre tid enn han så for seg.

– Jeg tror det vil ta tid for den globale økonomien å komme seg ut av denne spesielle situasjonen, sier han.

Ifølge CNBC flyr nå Emirates til 104 destinasjoner, og har 151 Boeing 777-fly operative. Selskapet har likevel rundt 150 fly på bakken.

Tidligere denne uken la Emirates frem for første gang et underskudd på 3,8 milliarder dollar i første halvår. Da hadde inntektene stupt med 74 prosent, til 3,7 milliarder dollar.