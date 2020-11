Passasjerfrafallet tiltar for Avinor

PÅ BAKKEN: Det er godt fra vondt til verre (igjen) for flytrafikken i det siste.

PÅ BAKKEN: Det er godt fra vondt til verre (igjen) for flytrafikken i det siste. Foto: Eivind Yggeseth

Litt under 200.000 mennesker benyttet seg av Avinors flyplasser i forrige uke. Det er en nedgang på 80 prosent sammenlignet med i fjor, og Avinor har ikke hatt et like stort passasjerfall siden midten av juni, uke 24. Det opplyser Avinor i en børsmelding.

Den siste tiden har frafallet av passasjerer begynt å tilta, og nedgangen de tre seneste ukene har vært på 71, 75 og denne uken 80 prosent.

Det var under 10.000 reisende på lørdag, mens mandagen var den mest travle dagen for Avinor med 35.000 reisende – over 110.000 færre passasjerer enn samme dag i fjor.

Oslo Lufthavn Gardermoen fikk et trafikkfall på 86 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens Flesland ved Bergen hadde en nedgang på 76 prosent. Stavanger Lufthavn, Sola mistet 82 prosent av passasjerene, og Værnes i Trondheim hadde en nedgang på 76 prosent.