Bemanningsselskapet OSM Aviation og Norwegian hadde i mange år et partnerskap, men i april i år ble det klart sistnevnte kansellerte kundeavtaler mellom dem. Mandag kveld ble årsberetningene for to av selskapene i konsernet gjort tilgjengelig.

OSM Aviation, kunne rapportere om et resultat på 1,6 millioner kroner for 2019. Dette var opp fra et underskudd på 22.000 kroner for 2018. Inntektene på 123 millioner kroner kommer i all hovedsak fra utleie av cabin crew.

Selskapet opplyser i årsberetningen at den pågående pandemien gjør at det vanskelig kan gjøres pålitelige estimat for hvordan dette vil påvirke den økonomiske stillingen.

Det samme gjør et annet selskap i samme konsern, OSM Aviation Management Norway. Dette selskapet kunne rapportere om et resultat på 8,7 millioner kroner, opp fra 0,8 millioner kroner fra året før. Dette samtidig som topplinjen styrket seg fra 93,4 millioner kroner til 123,5 millioner kroner.

Det heter i det sistnevntes selskaps beretning at en av de sentrale kundene måtte si opp kundeavtalen i april, som følge av pandemien. Det opplyses at reetablering av nye kundeavtaler derfor er en sentral prioritet.

OSM Aviation (Mill. kr.) 2019 2018 Salgsinntekt 123,5 93,4 Driftskostnader 120,6 98,6 Resultat før skatt 2,2 0 Årsresultat 1,6 0