Norwegian søker konkursbeskyttelse i Irland

Norwegian-konsernet etablerte for noen år siden et selskap i Irland for å passe på flyene, Arctic Aviation Assets (AAA). Nå søker konsernet konkursbeskyttelse i Irland for AAA, og noen av dets flyeiende datterselskaper. Dessuten legges driftselskapet Norwegian Air International i samme prosess.

Med dette vil Norwegian også oppnå å bli beskyttet av irske rettsprosesser.

Norwegian-ledelsen skriver i børsmeldingen at det har valgt Irland som sted for konkursbeskyttelsen, fordi de aller fleste av flyene er registrert her.

Flyselskapet opplyser videre at det vil fortsette å drifte sitt begrensede rutenett, som i disse dager består av seks fly på 13 ruter.

Også NAS-aksjene og obligasjonene vil være omsettelige.

I børsmeldingen uttaler konsernsjef Jacob Schram:

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode. Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap.

Langdistanse-nøtt

Norwegians irske enhet vil ved å stanse gjeldstoget få mulighet til å kvitte seg med hele eller deler av langdistanseflåten, som siden 2013 har vært en hodepine.

– Målet vårt er klart og tydelig. Vi skal komme ut av denne prosessen som et finansielt sterkere og mer konkurransedyktig flyselskap, med en ny finansiell struktur, riktig tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.

TRAFF PÅ DAGEN: Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets. Foto: Fotograf Ørnelund

Av Norwegians Dreamliner-flåte på 35 stykk er 24 leaset, og minst 11 av disse leaset ut av Aercap. Ettersom Norwegian har en power by the hour-avtale, som innebærer at selskapet kun betaler leasingforpliktelser på flyene som er i luften, innebærer det ikke at Norwegian slipper å betale.

Forpliktelsene blir i stedet ført i Norwegian-balansen som gjeld.

Det samme regnestykket indikerer derfor at Norwegian bygger 24 millioner dollar, nærmere 216 millioner kroner, i ny gjeld pr. måned på Dreamliner-flåten, før regnestykket hensyntar de 59 leasede 737-flyene.

Norwegian betaler heller ikke renter og avdrag på de 11 egeneide flyene, men det er ikke kjent hvordan dette påvirker balansen.

Gjeld på gjeld, på gjeld

Og nettopp det at Norwegian bygger mer gjeld måned for måned er et kjempeproblem. Selv om Norwegian har kvittet seg med mer enn 18 milliarder kroner i gjeld siden mai, har det i samme periode bygget opp ny gjeld på 8 milliarder kroner, viser tredjekvartalsrapporten.

Dette var et poeng for næringsminister Iselin Nybø, da hun ga Norwegian tommelen ned i forrige uke.

Nå vil Norwegian imidlertid med sin Chapter 11-lignende status i Irland sette en pause for gjeldsveksten.

Kreditorene må stoppe sine fordringer. Og det er dette flere aktører i både inn- og utland mener har ment er den eneste løsningen.

«Jeg tror Norwegian annonserer en Chapter 11-prosess i Irland eller USA i løpet av neste uke, uttalte analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 til Finansavisen for én uke siden.

Westby mente dette er den eneste måten selskapet kan kvitte seg med langdistanseflåten, som har vært et stort problem for Norwegian siden 2013.

Få norske ansatte

Analysesjefen tror heller ikke myndighetene vil vurdere å redde Norwegian slik det ser ut i dag, hvor han trekker frem at brorparten av de ansatte tross alt ikke er norske.

På spørsmål om hvor mange av de ansatte som er nordmenn, og hvor stor andel disse vil utgjøre dersom langdistansesatsningen eventuelt kuttes, svarte informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i forrige uke:

«Vi har 2.300 ansatte i Norge av totalt vel 10.000 totalt i konsernet før coronakrisen traff oss.