Etter børsens stengetid onsdag melder Norwegian i en børsmelding at konsernet søker konkursbeskyttelse for to av sine datterselskaper, og for noen av deres underliggende flyeiende selskaper.

De to selskapene er:

* Driftselskapet Norwegian Air International (NAI). Det her er konsernet har plassert sin driftstillatelse for å fly langdistanse.

* Arctic Aviation Assets DAC (AAA), som igjen eier en serie med selskaper hvor hvert enkelt fly er plassert.

Fra klokken 18.00 er det annonsert at Norwegians ledelse vil avholde sin pressekonferanse.

– Vi søker konkursbeskyttelse i Irland for å redusere gjeld, tilpasse flåten og få inn ny kapital. Det vil gjøre selskapet til et finansielt sterkt selskap og mer robust selskap, uttaler Jacob Schram i sin åpningstale.

– Vi tror denne prosessen vil ta fem måneder, uttaler han deretter.

Finansdirektør Geir Karlsen sier AAA, som eier av alle flyene i konsernet, beskyttes mot kreditorene, som er leasinghus og banker som har finansiert Norwegians selskapets egeneide fly.