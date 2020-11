Schram: – Aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs

Onsdag ettermiddag ble det klart at Norwegian søker konkursbeskyttelse i Irland for to av sine irske selskaper, Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets (AAA).

Målet til det hardt pressede selskapet er å redusere gjeld og tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift.

Norwegian har innkalt til en pressekonferanse klokken 18 onsdag kveld.

– Aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs. I tiden fremover vil vi ha full fokus på restruktureringen. Denne prosessen er ikke gitt på forhånd, sier Schram på pressekonferansen.

Norwegian-sjefen innrømmer at det har sett mørkt ut for flybransjen lenge, men han er nå litt mer optimistisk etter den siste tids annonsering av coronavaksiner.

Nesten tre timer før børsslutt onsdag ble det innført børspause i Norwegian. Aksjen ble sist omsatt for 0,47 kroner, ned 0,3 prosent.