Børspausen i Norwegian opphevet

Drøyt tre timer før stengetid onsdag ble det innført pause i aksjen i påvente av nyheter fra selskapet. Torsdag morgen er aksjen mulig å handle i igjen. Siste registrerte kurs på Norwegian var 0,47 kroner onsdag.

Onsdag ettermiddag ble det klart at Norwegian søker konkursbeskyttelse i Irland for to av sine irske selskaper, Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets (AAA).

Målet til det hardt pressede selskapet er å redusere gjeld og tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift.

– Aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs. I tiden fremover vil vi ha full fokus på restruktureringen. Denne prosessen er ikke gitt på forhånd, sa konsernsjef Jacob Schram på pressekonferanse i går.

2020 har vært et mareritt for Norwegian og ikke minst aksjonærene i selskapet, som følge av coronapandemien og selskapets store gjeld som skaper store utfordringer. Aksjen i Norwegian har nesten falt med 100 prosent på Oslo Børs.

Norwegian-sjefen innrømmer at det har sett mørkt ut for flybransjen lenge, men han er nå litt mer optimistisk etter den siste tids annonsering av coronavaksiner.

Flyselskapet opplyste videre at det vil fortsette å drifte sitt begrensede rutenett, som i disse dager består av seks fly på 13 ruter.