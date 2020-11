Analytikerne forlater Norwegian: Spår ytterligere fall på 90% for NAS

Aker Brygge-varianten av «Hvor var du da Brå brakk staven?» lyder kanskje som følger:

«Hvor var du da NAS ble snurret på IAG-ryktene?»



Det føles lenge siden, men det har heller ikke gått seks år siden Norwegian-gründer Bjørn Kjos ble utfordret av økonom Thomas Piketty på NRK-programmet Skavlan i beste sendetid.

Nå er imidlertid selskapets aksje, populært kjent etter sin ticker, NAS, nærmest død for både investorer og de som mottar honorarer på å megle og analysere NAS'n.

Onsdag kveld sender nemlig analysesjef Lars-Daniel Westby ut en analyse på Norwegian-aksjen med kursmål skarve 5 øre.

– Etter vår oppfatning er aksjen i et selskap som er i en konkursbeskyttelsesprosess nærmest verdiløs. Hva utfallet av prosessen blir, er ukjent, men vi mener det å kjøpe aksjen og håpe på rask gevinst når selskapet restrukturerer, er en dårlig idé, skriver Westby.

Lars-Daniel Westby, analytiker i Sparebank 1 Markets. Foto: Fotograf Ørnelund

For at hans kursmål på 5 øre skal slå til, skal en rekke forhold gå i boks:

Gjelden som er knyttet til hvert enkelt fly, må formelt følge med flymaskinene.

Norwegian må få betalt av Boeing.

Staten og obligasjonseierne må tilbake pengene.

Kostnadene knyttet til prosessen må være begrenset.

Og utfallet av den utestående skattesaken må være positivt, men det svært usikkert. Schram: – Tror det vil ta fem måneder

Nesten alle mann ute

Med sin siste Norwegian-analyse for denne gang, går Westby inn i samme kategori som en rekke andre kjente analytikere. Hverken Hans-Erik Jacobsen i Nordea Markets eller Axel Jacobsen i Arctic Securities har gjort endringer i analysene på lang tid, noe som heller skal være ventet så lenge Norwegian er i konkursbeskyttelse i Irland.

Kenneth Sivertsen i Pareto Securities var rådgiver for myndighetene, da Norwegian fikk på plass lånet på tre milliarder i mai, og har derfor ikke vært aktiv med analyser siden mai.

Analytiker Kenneth Sivertsen, Pareto. Foto: Foto: Ivan Kverme

Ole Martin Westgaard i DNB Markets har fremdeles dekning av selskapet, og vil «kommunisere til sine egne kunder, dersom han eventuelt skulle avslutte denne».

Kapital sin analytiker-kåring. Ole Martin Westgaard, DNB Markets Foto: Eivind Yggeseth

I tillegg har utenlandske megler- og analysehus etter det Finansavisen erfarer vært svært lite aktive i Norwegian etter coronakrisen, med unntak av HSBC og Bernstein.

Verken Andrew Lobbenberg i HSBC eller Daniel Roeska besvarte torsdag Finansavisens henvendelse om det vil analysere Norwegian fremover.

Avventer irske domstoler

ABG Sundal Collier har på sin side vært svært aktive i år, både i kapitalinnhenting og børsnoteringer. Meglerhusets luftfartsanalytiker Petter Nystrøm påpeker at ABG har hatt dekning av Norwegian siden det ble børsnotert «gjennom opp- og nedturer».

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier Foto: Privat

– Nå får vi derimot vente å se utfallet av prosessen i Irland, sier Nystrøm.

Nå kjører de gjennom alt: Flyfinansiering, obligasjonslån og flåten. Petter Nystrøm , ABG Sundal Collier

Norwegians restrukturering er ventet å bli svært tøff, og krevende, noe analytikeren også tror.

– Husk at kun omtrent 20 prosent av businessen, eller 9 milliarder norske kroner, er ruter i Norge og ut av Norge. Vår forståelse er at dette er, og har vært, lønnsomme ruter.

Nystrøm tror ikke Norwegians plan kun er å tømme selskapet for Dreamlinere.

– Nå kjører de gjennom alt: Flyfinansiering, obligasjonslån og flåten. Rett og slett alt egentlig.

Norwegians obligasjonslån ligger ikke i de irske selskapene, men i det norske morselskapet NAS. Her har Norwegian gjelden på tre milliarder til staten i tillegg til obligasjonslån på halvannen.

– Vil de lykkes?

– Det å ha et hjemmemarked som er lønnsomt, er en stor fordel. Klarer de å ha rundt 40 fly etter restruktureringen, kan dette være et bra case.

Skulle finansdirektør Geir Karlsen og resten av teamet klare kunststykket å få det til, står Nystrøm klar med regnearkene.

– Dersom Norwegian klarer seg, noe jeg håper, vil det være naturlig at vi dekker selskapet.

Norsk finans tok av

Westby har sammen med Sivertsen og Jacobsen fulgt Norwegian siden tidlig på 2000-tallet. Men også de andre investeringsbankene har hatt analytikere til å følge flyselskapet siden det ble børsnotert i 2003.

Det sier noe i seg selv at hele seks norske analytikere fulgte Norwegian så sent som i vår. Eller som sjefen for hovedkonkurrenten SAS uttalte for tre år siden, da SAS fortsatt hadde en del gjenstående finansieringsjobb etter sin forrige konkurssituasjon:

«Vår vurdering er at det norske kapitalmarkedet er mer pålest og har mer kunnskap om flybransjen, enn det svenske. Det gjelder ikke bare de som gjennom sitt yrkesliv jobber med luftfart, men også de bredere massene av investorer,» sa Rickard Gustafson, og la uoppfordret til:

«Som følge av Norwegians fremvekst er det ekstremt mange i det norske kapitalmarkedet som følger med på denne industrien.»