Esa-ja til forlenget flystøtte

Smitteverntiltak og reiserestriksjoner som følge av pandemien har ført til kraftig nedgang i passasjertallene, noe som rammer flyindustrien.

– Nå som vi vet at krisen har blitt mer langvarig enn vi antok da ordningen ble opprettet, synes vi det er rimelig å gi flyselskapene bedre tid til å komme seg over kneika. Forlenget løpetid vil bidra til å lette det økonomiske presset på selskapene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Statens ekstraordinære bidrag til luftfarten utgjør 14,8 milliarder kroner så langt i år.

Den første garantiordningen for flyselskaper i Norge ble godkjent av Esa 30. mars. Endringer i ordningen ble godkjent 10. juli, og en forlengelse ut året ble godkjent i oktober. Nå er det altså gitt godkjenning for ytterligere et halvår, opplyser tilsynet i en pressemelding.

