– Vi vil stå først i køen for å bestille nye fly

Boeings omstridte 737 MAX-fly fikk i forrige uke godkjennelse for å fly igjen etter 20 måneder på bakken. Lavprisselskapet Ryanair håper å få sikret seg en plass langt fram i køen for å bestille nye fly.

«Det er viktig for Boeing å annonsere nye ordre og vi er veldig interessert i å stå fremst i køen for å gjøre det. MAX 200 er et utmerket fly», uttaler Michael O’Leary, Ryanair-sjef, i et intervju med Reuters tirsdag.

Ryanair har allerede en bestilling inne på 135 MAX 200, men flysjefen ville ikke gå nærmere inn på hvor mange flere fly han ønsket å bestille. Tidligere denne måneden utelukket han en bestilling på de større MAX 10-flyene på kort sikt.

Ikke bare å knipse i fingrene

Til tross for stor interesse vedgår O’Leary at det gjenstår mye jobb mellom Boeing og Ryanair før de kommer til enighet om ordren flyselskapet allerede har inne, samt eventuelt nye ordre.

«Jeg håper vi kommer til enighet før året er omme og senest i starten av neste år», sier Ryanair-sjefen i intervjuet.

Kilder tett på Boeing opplyser om at flyprodusenten jobber hardt for å inngå avtaler med flere store flyselskaper for å bygge opp igjen merkevaren etter 737-fadesen.