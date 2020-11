Ny storaksjonær dumper i NAS

TAKE OFF: Norwegian-aksjen tok fyr i forkant av børsmeldingen om BOC-salget.

TAKE OFF: Norwegian-aksjen tok fyr i forkant av børsmeldingen om BOC-salget. Foto: Bloomberg

BOC Aviation har siden gjeldskonverteringen mot leasingselskapene i mai vært blant Norwegians største aksjonærer.

Men etter at Norwegian nå har søkt om konkursbeskyttelse i Irland ser det ut til at kineserne har fått nok.

For tirsdag meldte BOC at det har solgt snaue 39 millioner aksjer, og sitter nå på 4,92 prosent av de resterende aksjene.

NAS-aksjen var frem til lunsjtider ned rundt 3 prosent, men siden har aksjekursen eksplodert. Aksjen var etter klokken 15 tirsdag opp rundt 50 prosent, hvor oppturen finurlig nok startet allerede to timer før børsmeldingen fra BOC.

Finansavisen har kontaktet Oslo Børs for å høre om det vil se på hva som har skjedd i forkant av børsmeldingen.

På toppen av det er det omsatt over en halv milliard NAS-aksjer, som tilsvarer snaue 14 prosent av alle Norwegian-aksjer.

Store tap

Det kinesiske leasingselskapet eies av Bank Of China, som igjen eies av myndighetene. Det har vært kjent at BOC, i likhet med største aksjonær AerCap, har vært svært skeptiske til å fylle på ny kapital i Norwegian.

BOC konverterte i mai leasinggjeld for 1,65 milliarder kroner til aksjekurs 4,25. Det urealiserte tapet, både på dagens post og den realiserte posten, er nær 1,5 milliarder.

Hva BOC gjør med de gjenværende aksjene gjenstår å se, men for øyeblikket prises de til 233 millioner kroner på Oslo børs.

Siden BOC nå kom seg under flaggegrensen på 5 prosents eierandel kan det i prinsippet dumpe resten av aksjene når som helst, uten å melde i fra.

Flere selger

Men kineserne er ikke først ut nødutgangen. Den irske leasinggiganten AerCap er trolig største aksjonær i Norwegian fremdeles, til tross for at AerCap i forrige uke annonserte at det hadde solgt en tredjedel av aksjebeholdingen sin.

AerCap har samtidig trukket ut risikodirektør Anton Joiner fra Norwegian-styret.

«I tredje kvartal hadde vi et nettotap på 128 millioner dollar på Norwegian-aksjene», sa finansdirektør Peter Juhas under en presentasjon for to uker siden.