Ser over 1.000 milliarder i tap: – Denne krisen er ødeleggende og ubarmhjertig

TAPER 66 DOLLAR PR. PASSASJER: IATAs generalsekretær og adm. direktør, Alexandre de Juniac, sier flyselskapene vil tape 66 dollar for hver passasjer fraktet i år. Foto: Bloomberg

Luftfartsorganisasjonen International Air Transport Association (IATA) ser nå enda større tap for bransjens aktører enn det som tidligere er estimert. De forverrede utsiktene gjelder dessuten ikke bare i år, men også 2021.

I en ny rapport estimerer IATA samlede tap på 118,5 milliarder dollar på bunnlinjen for flybransjen i 2020. Det tilsvarer cirka 1.070 milliarder kroner. I juni estimerte IATA samlede 2020-tap på 84,3 milliarder dollar.

For 2021 er tapsprognosen nå 38,7 milliarder dollar, cirka 350 milliarder kroner, mot et estimat på 15,8 milliarder dollar i juni.

Første halvår neste år ventes også å bli vanskelig, før en bedring kan skimtes ut i andre halvår det kommende året.

– Ødeleggende og ubarmhjertig

«Denne krisen er ødeleggende og ubarmhjertig», slår IATA-sjef Alexandre de Juniac fast.

«Flyselskaper har kuttet kostnadene med 45,8 prosent, men inntektene er ned 60,9 prosent. Resultatet er at flyselskapene vil tape 66 dollar for hver passasjer fraktet i år, som gir et samlet tap på 118,5 milliarder dollar», fortsetter han.

Det tilsvarer et tap pr. passasjer på nær 600 kroner.

– Ikke noe å feire

«Dette tapet vil bli kraftig redusert, med 80 milliarder dollar, i 2021. Men utsiktene til å tape 38,7 milliarder dollar neste år er ikke noe å feire», sier de Juniac.

Han mener det haster med å få gjenåpnet grensene på trygt vis, uten karantene, slik at folk kan begynne å fly igjen.