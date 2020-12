Aksjemarkedet flyr etter NAS og SAS

I slutten av oktober stod omsetningen i både Norwegian- og SAS-aksjen nesten helt stille.

Men etter at næringsminister Iselin Nybø den 9. november avslo konsernsjef Jacob Schrams bønn om mer krisehjelp til Norwegian har omsetningen tatt helt av.

– Dette føles også vanskelig når vi ser andre lands flyselskaper få støtte fra deres myndigheter, uttalte konsernsjef Jacob Schram da.

Samtidig er det ikke bare i Norwegian at risikovillige investorer har bladd opp – det er i deres nordiske konkurrent SAS det har tatt ordentlig full fyr, især når man inkluderer aksjehandelen på de tre skandinaviske børsene.

Mens den daglige omsetningen i Norwegian-aksjen utrolig nok er på 72,5 millioner kroner, er SAS-aksjen i en egen liga:

For slår man sammen omsetningen av SAS-aksjen i Oslo, Stockholm og København, er den på 727 millioner norske kroner hver dag!

Omsetning i SAS og NAS Selskap Daglig snitt (i mill.) Totalt (mrd.) NAS 72,50 1,23 SAS (Oslo) 90,50 1,54 SAS (Stockholm) 500,60 8,50 SAS (København) 136,70 2,30 SAS (totalt) 242,60 12,40 Sum – 13,60 *Tall siden 3.november 2020. Kilde: Oslo Børs/Infront

Småsparerne kjøper

Norwegian sitter for øyeblikket med munnkurv og i blinde, i påvente av utfallet av søknaden om konkursbeskyttelse i Irland. Det at Norwegian kan risikere å gå over ende har derimot ikke skremt investorene.

Selv om de største aksjonærene, leasingselskapene AerCap og BOC Aviation, allerede har dumpet store mengder med aksjer, er det en klar trend på aksjonærlistene: Småsparere kjøper.

Gjennom nettmeglerne i svenske Avanza Bank, tyske Clearstream, nordiske Nordnet og danske Saxo Bank har disse samlet kontroll på mer enn 22 prosent av aksjene i Norwegian. Det igjen utgjør nesten 350 millioner kroner, og det på tross av den overhengende konkursfaren.

Det må også nevnes at en mengde banker som DNB og Danske Bank sitter på store poster, sannsynligvis samleposter for deres egne småsparere.

12,4 milliarder i SAS

Bare siden den 3. november er Norwegian-aksjen omsatt for 1,23 milliarder kroner, og er derfor blant de 15 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, nesten daglig.

Men om interessen for Norwegian er høy, sjekk tallene i SAS:

Gjennomsnittlig daglig omsetning: 728 millioner kroner.

Total omsetning i november: 12,4 milliarder kroner.

Interessen for SAS blusset opp etter at Norwegian fikk tommel ned fra norske myndigheter. På toppen av det har SAS i forkant allerede sikret sin egen finansielle stilling ved å hente 12 milliarder svenske kroner i kontanter, og bedret egenkapital med 14,25 milliarder.

Norske myndigheter ga SAS-ledelsen et blankt nei på forespørsel om bidrag, mens de svenske og danske måtte hoste opp milliardbeløp for å redde flyselskapet.

På toppen av det har ledelsen lagt ut en gulrot for å tiltrekke seg investorer, nemlig at man får et gjevere medlemskort i Eurobonus-programmet jo dypere man graver i lommeboken.

SAS topper listene

Kombinasjonen av disse faktorene har gjort SAS til en av de mest omsatte aksjene i hele Norden, kun slått av giganter som Novo Nordisk i Danmark og innimellom av H&M i Sverige. På Stockholm-børsen har SAS vært blant de aller mest omsatte aksjene i noen dager, om ikke den mest omsatte.

Samtidig som SAS har omsatt for hele 8,5 milliarder norske kroner i Sverige, er aksjen også omsatt for mer enn 1,5 milliarder kroner i Norge.

I samme periode har aksjekursen i selskapene gått hver sin vei. Norwegian-aksjen når stadig nye bunn-nivåer, og handles til drøye 0,42 kroner. Kursutviklingen i SAS-aksjen følger derimot volumet, og har steget fra 0,80 kroner til 2 kroner på noen få uker.