KLM-sjefen, Pieter Elbers, sier at flyselskapet kan komme til å be om mer krisehjelp, men vil ikke spekulere i nøyaktig når det vil bli nødvendig. For å fylle flyene kan det bli nødvendig med hurtigtester og etter hvert kan det bli nødvendig å legge frem et såkalt Covidpass for å få lov å fly.