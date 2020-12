Innenlandsreiser kan normalisere seg innen 2022

IATA representerer rundt 290 flyselskaper og består av 82 prosent av den globale flytrafikken. Conrad Clifford, regional visepresident for Asia-Stillehavet, sier at 118 millioner dollar har gått tapt for flyselskapene i år.



– Det har vært det verste året noensinne, sier Clifford.

Clifford mener at en vaksine kan være redningen, men at det vil ta 12-18 måneder før hele verden får den. Han ber derfor myndigheter om å implementere testing før man reiser, for å få i gang luftfarten så fort som mulig igjen.

Clifford sier til Bloomberg at innenlandsreiser kan komme seg igjen innen 2022 verden over. Han tror derimot at reiser internasjonalt ikke vil normalisere seg før i 2024.

