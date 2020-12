– Nei, nei, NEI! Det er ikke oss, sier forvalter Philippe Sissener i obligasjonsfondet Sissener Corporate Bond Fund til Finansavisen.

I etterkant av Norwegians søknad om konkursbeskyttelse i Irland, har gjeldsspekulanter gått amok i to av de tre børsnoterte obligasjonslånene.

Finansavisen har de seneste dagene omtalt den foreløpige ukjente aktøren som hamstret i to av lånene, NAS07 og NAS08.

Det tredje lånet, NAS09 på 250 millioner kroner, er sikret med en hangar på Oslo Lufthavn, og kursene har derfor holdt seg stabile. Men siden mars har også NAS09 vært i fritt fall.

HAR SNUDD: Kursutviklingen i NAS09. Skjermbilde: Bloomberg

Og denne uken har også NAS09 vekket interesse, da hele 169 millioner av obligasjonen er omsatt til 72,5 prosent av pålydende. Om det er én kjøper, kan den ha sikret seg 68 prosent i et jafs.

Krever enorm kompetanse

For et drøyt år siden ønsket Norwegian å forlenge løpetiden i to av sine obligasjoner, og diskuterte da iltert med en gruppe obligasjonseierne. Sissener hadde da en sentral rolle blant kreditorene.

De krevde bedre sikkerhet i obligasjonslånene for å gå med på selskapets ønsker, og endte med at tilbakekjøpskursen ble jekket opp til 105 i to av obligasjonslånene. I tillegg ble de usikre lånene pantesikret, ved at landingsrettighetene på Gatwick i London ble lagt inn som pant.

VENTER PÅ IRENE: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Foto: Eivind Yggeseth

At fondet nå skal være på vei inn i nye diskusjoner i Norwegian avkrefter han, kraftig:

– Selskaper som er «nede med hånden» kan vi se på. Men selskaper som er konkurs, holder vi oss helt unna, sier han, og fortsetter:

– Man behøver et helt annet setup og internasjonal konkurskompetanse for å overta så store selskaper.

– Vi solgte oss ut med god gevinst til våre investorer for lenge siden.

Finansavisen har gjennom en rekke kilder fått informasjon om at profesjonelle oppkjøpsfond er på full fart inn i Norwegian, med potensielle planer om å sitte igjen som eieren av Nye Norwegian, dersom det overlever.

– Mitt inntrykk er at kjøperne er innen private equity, eller en industriell spiller som vil ha Norwegians markedsposisjon.

Peker mot Qatar

I forrige uke var det ekstrem aktivitet i NAS08. Lånet har 482 millioner kroner til gode hos Norwegian, og långiverne har i tillegg pant i Gatwick-slotene. Én aktør skal da ha sikret seg over halvparten av lånet, etter å ha nær doblet obligasjonskursene.

Sissener tror, som flere andre aktører, at det trolig er snakk om én kjøper i lånene, men lanserer samtidig en ny kandidat.

GAMLE PARHESTER: Daværende konsernsjef Bjørn Kjos (t.v.) og daværende finansdirektør Frode Foss i Norwegian offentliggjorde rekordbestillingen av 222 nye fly i 2012. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

– Kanskje det er en Frode Foss på krigsstien, spør Sissener.

Frode Foss er nemlig ingen korgutt i luftfarten. Frem til 2017 var han finansdirektør i Norwegian, og var den som sammen med Kjos bygget opp et hav av selskaper, som kontrollerte flyene, i Irland. Det er flere av disse som har søkt om konkursbeskyttelse i Irland.

– Han har jo inngått avtalene

Finansavisen har forsøkt å få Foss i tale uten hell torsdag.

Han ble i 2018 ansatt som finansdirektør i Qatar Airways. Med over 200 fly, hvor flesteparten er langdistansemaskiner, er det myndighetseide flyselskapet blitt en av luftens giganter.

I tillegg til eierskapet i egne fly, eier Qatar Airways også mer enn 20 prosent av IAG, som ikke er ukjente med Norwegian. Det spansk-britiske flykonsernet eier blant annet British Airways og Iberia, og var frem til vinteren 2019 svært interesserte i et oppkjøp av Norwegian.

ENORME: Qatar Airways eier mer enn 200 fly. Foto: Qatar Airways

– Han har jo inngått avtalene med både flyprodusentene og leasingmotpartene på vegne av Norwegian, sier Sissener om Foss’ tidligere rolle i Norwegian.

Ettersom Qatars myndigheter sitter på en nærmest utømmelig lommebok, var det uproblematisk for konsernsjef Akbar Al Bakker i Qatar Airways å hoste opp noen milliarder tidligere i sommer, da IAG på lik linje med andre flyselskaper trengte penger.

Så selv om IAGs frieri ble avslått, peker Sissener mot Qatar og Foss som en potensiell ny eier av Norwegian:

– Det virker logisk, ettersom han kjenner selskapet ut og inn.

Foss har imidlertid steget i gradene hos sin arbeidsgiver, og er ikke lenger direkte ansatt i Qatar som finansdirektør. Nå er han i stedet en av de nærmeste rådgiverne for ledelsen i eierselskapet.