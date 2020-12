Norwegian hadde milliardinntekter i Norge: Nå angripes juvelen av konkurrentene

BUSY BEES: Et Widerøe-fly tar av fra Oslo Lufthavn, mens fly fra SAS og Wizz Air klargjøres ved gaten.

BUSY BEES: Et Widerøe-fly tar av fra Oslo Lufthavn, mens fly fra SAS og Wizz Air klargjøres ved gaten. Foto: NTB

I prognosene fra Transportøkonomisk institutt het det at 2020 skulle gi 28,5 millioner passasjerer på Oslo Lufthavn. Om Norwegian hadde opprettholdt sin markedsandel skulle flyselskapet fraktet over 40 prosent, 11,5 millioner passasjerer til eller fra Oslo Lufthavn.

Mye tyder nå på at konkurrentene vil utnytte at Norwegian ligger nede. Uke for uke vil nå eksempelvis KLM trappe opp flyvningene til fra de norske destinasjonene i rutenettverket:

– Norge er et strategisk viktig marked for Air France og KLM, sier Halvor Gløersen, som er det fransk-nederlandske flykonsernets representant i Norge.

Da oljeprisfallet fra 2014 medførte at SAS solgte færre billetter til de forretningsreisende i Norge, økte KLM sin kapasitet langs kysten. Det var neppe tilfeldig.

– Vi vil alltid øke våre markedsandeler her i Norge – uavhengig av hvordan det går med våre konkurrenter. Vi har nå ti–tolv daglige avganger fra våre norske destinasjoner ned til Amsterdam og Paris. Og fra februar vil vi være tilbake på Kjevik og Torp, sier Gløersen.

81 ÅR I NORGE: Et KLM-fly lastes på Oslo Lufthavn i mars, en evighet etter at det første KLM-flyet gikk fra Amsterdam til Fornebu. Foto: Iván Kverme

Milliarder i potten

I 2018 økte Norwegians topplinje med 30 prosent. Og selv om veksten i det norske hjemmemarkedet da begrenset seg til 10 prosent, sto norske passasjerer for 20 prosent av inntektene. Topplinjen kom i 2018 opp i 40,3 milliarder kroner, og året etter passerte salget 43 milliarder. Nå sliter Norwegian med sin refinansiering, og det er fortsatt usikkert om selskapet har fått balanse i regnskapene når verden kommer til fasen post-corona.

Det er ingen grunn til å tro at konkurrentene vil la ruter bli stående utrafikkerte John Eckhoff, SAS

Da vil neppe de 20 prosentene av Norwegians salg på drøye 40 milliarder kroner ligge lenge på kakefatet:

– Det er ingen grunn til å tro at konkurrentene vil la ruter bli stående utrafikkerte, sier pressetalsmann John Eckhoff i SAS, og understreker at rutene må være kommersielt attraktive.

– Det sier jo sitt at vi har fått to nye aktører i det norske markedet denne høsten, legger Eckhoff til, og sikter til investor Erik Braathens nysatsning og ungarske Wizz Airs innenriksruter i Norge.

PÅ OFFENSIVEN: Pressetalsmann John Eckhoff i SAS minner samtidig om at alt avhenger av om de reisende kommer tilbake. Foto: NTB

I begynnelsen av denne uken meldte SASSAS NOK om et utvidet rutetilbud frem mot jul. Også Widerøe girer nå om trafikken her hjemme, men tar sats fra Flesland. Widerøe skal blant annet øke fra fem til seks daglige avganger mellom Bergen og Stavanger, og fra én til tre daglige avganger fra Bergen til Trondheim.

Dette konsernet har 540 fly i flåten, og det er en vid bredde i størrelsen og typen fly. (...) for å matche etterspørselen på en rute, kan vi justere lett og raskt opp ved å sette inn et større fly Halvor Gløersen, Air France - KLM

Dessuten kommer åpnes det for flyvninger fra Bergen til London i mars. Før den tid kommer også innbringende juleruter for Widerøe. På samme måte som SAS:

– Vi går nå fra 80 ruter og 65 destinasjoner opp til 129 ruter og 82 destinasjoner i juleperioden. 17 av disse destinasjonene er i Norge, sier Eckhoff.

Han er rask til å poengtere at dette er et langt mindre tilbud enn i en normaljul, og han kommer med en anbefaling:

– Vi ser det som en trend i tiden at passasjerene bestiller stadig tettere opp mot avreise. Det vil neppe fungere spesielt godt i årets julehøytid, da tilbudet er begrenset til tross for at vi øker antallet avganger, sier Eckhoff.

Har flere strenger

Ifølge Gløersen flyr nå Air France og KLM omkring 70 prosent av alle rutene de to samarbeidende flyselskapene fløy i 2019. Samtidig benyttes kun 30 prosent av kapasiteten. Det gir selskapet muligheter til å reagere kjapt, om etterspørselen skulle øke:

– Dette konsernet har 540 fly i flåten, og det er en vid bredde i størrelsen og typen fly. Det betyr at vi ikke nødvendigvis må øke antallet flyvninger for å matche etterspørselen på en rute, men kan justere lett og raskt opp ved å sette inn et større fly, sier Gløersen.

Han mener flyselskapet nå opererer med mer is i magen enn før sommeren:

– Vi har fått mer erfaring, og kan våge å se an etterspørselsøkning og nye statlige coronatiltak. Det er også en tettere dialog med kundene, enten direkte med bedriftskundene eller gjennom reisebyråene.

Gløersen legger til at KLM nå flyr mange ansatte til de norske maritime næringene og offshoreindustrien.