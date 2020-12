Storaksjonær selger 47,8 millioner Norwegian-aksjer

Aercap Holdings har gjennom deres datterselskap Ballyfin Aviation Limited solgt 47,8 millioner aksjer i Norwegian. Aercap Holding sitter igjen med nesten 115 millioner aksjer i Norwegian. Det betyr at de har en eierandel på 3,1 prosent.

Aercap Holding har også eierskap i obligasjoner. Det kan bli konvertert til 219,5 millioner Norwegian-aksjer. Det gjør at Aercap Holding representerer 5,9 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i Norwegian.

For drøyt to uker tilbake solgte Aercap Holdings 23,9 millioner Norwegian-aksjer gjennom Ballyfin Aviation Limited. Etter dette nedsalget hadde Aercap Holdings en eierandel på over 9 prosent.

Norwegian er mandag morgen ned 2,6 prosent til 0,40 kroner på Oslo Børs. Aksjen har blitt handlet til 0,39 kroner på det laveste intradag, som er all-time low. Norwegian har stupt omtrent 99 prosent siden nyttår.