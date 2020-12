Norwegian stopper billettrefusjoner igjen

STOPPER: Som følge av søknaden om konkursbeskyttelse i Irland, har Norwegian stoppet utbetaling av billettrefusjoner. Her ved Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

STOPPER: Som følge av søknaden om konkursbeskyttelse i Irland, har Norwegian stoppet utbetaling av billettrefusjoner. Her ved Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian. Foto: Eivind Yggeseth

Stoppen gjelder utbetaling av billettrefusjoner for reiser kjøpt gjennom reisebyråer. Stansen er begrunnet med en omorganiseringsplan for deler av virksomheten i forbindelse med at flyselskapet har søkt om konkursbeskyttelse i Irland, skriver Dagens Næringsliv.

Søknadsprosessen i forbindelse med konkursbeskyttelsen innebærer at kreditorene ikke kan iverksette tiltak for å sikre betaling og at heller ikke Norwegian kan betale eller på annen måte oppfylle forpliktelser pådratt før prosessen startet.

Alle refusjoner og kundekrav fra hendelser før 18. november er dermed satt på vent til ytterligere avklaring kan gis, noe Norwegian venter skal kunne skje i løpet av neste uke.

– Dette er uheldig, men den rettslige situasjonen er uklar og det er uklart hvilke konsekvenser prosessen i Irland har for et eventuelt vedtak mot selskapet i Norge. Vi forventer imidlertid at Norwegian gjenopptar utbetalingene straks de får avklaring fra den irske Examiner, og vil gjøre en ny vurdering når ytterligere avklaringer foreligger, sier Luftfartsverket i en uttalelse.

Bernt Roger Eliassen, markedsdirektør i reisebyråkjeden BCD Travel, sier den nye situasjonen er veldig kjedelig både for Norwegian og kundene og tror det vil føre til at kundene velger andre flyselskaper.

