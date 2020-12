Tidligere Telia-topp tar over Avinor

Abraham Foss blir ny konsernsjef i Avinor. Den tidligere norgessjefen for Telia tar over for Dag Falk-Petersen som går av med pensjon. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

BLIR PENSJONIST: Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor går av 15. februar. Foto: Iván Kverme

Foss begynner i stillingen 15. februar. Han får de samme betingelsene som Dag Falk-Petersen, noe som tilsier en fastlønn på 2,8 millioner, og en totalkompensasjon på rundt 4 millioner, inkludert pensjonskostnader, for siviløkonomen.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange dyktige medarbeidere i Avinor som er så viktig for utviklingen av lokalsamfunnene, regionene og landet. Et bærekraftig luftfartssystem er en helt sentral del av norsk samferdsel, sier Foss.

Avinor er for tiden inne i en større omstillingsprosess som følge av inntektene har falt bort, og noe av det første Foss må gjøre blir å jobbe videre med dette.

– Foss har jobbet mye med omstillingsarbeid og strategisk ledelse. Han har bred erfaring med å bygge god intern kultur, digital kompetanse og erfaring fra drift. Styret mener derfor at han er godt rustet til å lede selskapet videre, sier Avinors styreleder Anne Carine Tanum.

Avtroppende konsernsjef Dag Falk-Petersen går av med pensjon i juni 2021. Fra 15. februar til juni vil han stå til rådighet for styret.