SAS tapte 3,3 mrd. i fjerde kvartal

SAS SAS NOK satt igjen med et underskudd på 3,3 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig fjerde kvartal. Det er en nedgang fra et overskudd på 1,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Inntektene falt 77 prosent til drøyt tre milliarder svenske kroner.

For det avvikende regnskapsåret 2020, som varte til utgangen av oktober, hadde flyselskapet et resultat før skatt på minus 10,2 milliarder svenske kroner, mot et overskudd på 794 millioner kroner i 2019.

Driftsresultatet for hele 2020 endte på minus 9,5 milliarder svenske kroner. For fjerde kvartal var driftsresultatet på minus 2,7 milliarder.

– Selv om vi hele tiden vurderer etterspørselen og justerer kapasiteten vår deretter, innføres reisebegrensninger umiddelbart, mens justeringer av kapasiteten krever tid. På grunn av dette rapporterer vi en kabinfaktor som er ti prosent lavere og driftskostnader som er litt høyere i fjerde kvartal, sammenlignet med kvartalet før, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

Faser ut fly

SAS skriver i rapporten at de har startet en prosess for å fase ut 21 av eldre og lite drivstoffeffektive flytyper, inkludert 15 Boeing 737NG, fem Airbus A340 og ett Airbus A330, noe tidligere enn først planlagt.

Utfasingen skal støtte likviditeten i selskapet, gjennom salg av fly og motorer, samt redusere kostnadene til vedlikehold og leasing. Sammen med avtalen med Airbus om utsatte leveranser av nye fly, vil det ifølge selskapet gjøre flåten bedre tilpasset til nåværende og forventet etterspørsel.

SAS skriver videre i rapporten at de i første kvartal 2021 fortsatt venter svak kontantstrøm fra driften på grunn av lav etterspørsel i vintersesongen, kombinert med økt tempo i refusjoner. Flyselskapet gjentar også at de venter at gjeninnhentingen for luftfartsindustrien vil fortsette til 2022, før etterspørselen når mer normale nivåer og returnerer til nivåene før covid-19.