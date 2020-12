(Saken oppdateres)

Norwegian tar dramatiske grep for å unngå konkurs. Selskapet har tidligere meldt konkursbeskyttelse i Irland, og melder nå om at det vurderer å søke konkursbeskyttelse også her i Norge.

«For å beskytte kunder og aksjonærer vil selskapet bestemme om ytterligere tiltak vil være nødvendig, inkludert en mulig norsk rekonstrueringsprosess», skriver selskapet i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen 17. desember.

Styret skriver i innkallingen at det har full tiltro til at konkursbeskyttelsen i Irland vil sørge for at nåværende drift kan fortsette.

– Vi er inne i en krevende situasjon, men vi jobber systematisk med planer som skal ivareta hensynet til kunder, ansatte, långivere så vel som selskapets aksjonærer, sier Schram, i en pressemelding.

Frisk kapital

Nå vil konsernsjefen også hente 4 milliarder kroner i ny egenkapital. Kapitalinnhentingen vil bestå av aksjer og/eller hybrid kapital, samt ny gjeld og eventuell ny statlig støtte. Dette skal være «det siste steget» i planen, ifølge selskapet.

Selskapet melder også at det vil kjøre en aksjespleis der 100 gamle aksjer gir 1 ny. Den nominelle verdien av hver aksje skal reduseres fra 10 kroner til 0,01 kroner.

Nye aksjer som utstedes foreslås å bli lagt ut til tegningskurs mellom 5 og 40 kroner.

– Vi har som mål å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap. Det vil medføre en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.

– Vår plan inneholder forslag til en sammensatt tiltakspakke mot långivere, andre kreditorer og interessenter, samt eksisterende og potensielt nye aksjonærer, som vil kunne medføre en helhetlig løsning, sier finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen.

