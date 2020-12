Analysesjef om SAS-tallene: – Det er dårlig over hele linjen

SAS la torsdag morgen frem sine tall for regnskapsmessig fjerde kvartal, som ble avsluttet ved utgangen av oktober.

Analysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, sier ifølge Ritzau Finans DK at det er vanskelig å finne noe positivt i fjerdekvartalstallene til SAS.

– I forhold til det jeg hadde ventet, er det dårlig over hele linjen, sier han.

Inntektene var som følge av publiserte trafikktall allerede kjent, og nesten alle kostnadspostene var høyere enn det Pedersen på forhånd hadde spådd, melder nyhetsbyrået.

– Lønnskostnadene er det mest slående, sier analysesjefen, og påpeker at årsaken til dette er at det fortsatt blir utbetalt lønn til oppsagte ansatte. Han forventer imidlertid at det i de kommende kvartalene vil være noen ketchupeffekter for lønnskostnadene når etterlønn og godtgjørelser utløper.

Ikke truet eksistens

Pedersen tror ikke spareprogrammet på fire milliarder svenske kroner vil være nok til å få SAS gjennomkrisen, men han tror likevel ikke at flyselskapets eksistens er truet.

På kort sikt anser han, ifølge Ritzau Finans, første halvdel av 2020/2021 som tapt, selv om reiseaktiviteten skulle ta seg opp i april og mai, og at SAS' overlevelse er i hendene på den svenske og den danske staten.

– Det er det beste stedet det kan være, og SAS har penger til det neste halvannet året av driften etter rekapitaliseringen, som har skaffet mer enn 10 milliarder svenske kroner til flyselskapets slunkne kasse.

4. kvartal

SAS satt etter fjerde kvartal igjen med et underskudd på 3,3 milliarder svenske kroner, og har dermed tapt 10,2 milliarder svenske kroner i regnskapsmessige 2020.

Inntektene falt i kvartalet 77 prosent til drøyt tre milliarder svenske kroner.

– Selv om vi hele tiden vurderer etterspørselen og justerer kapasiteten vår deretter, innføres reisebegrensninger umiddelbart, mens justeringer av kapasiteten krever tid. På grunn av dette rapporterer vi en kabinfaktor som er ti prosent lavere og driftskostnader som er litt høyere i fjerde kvartal, sammenlignet med kvartalet før, sa SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.