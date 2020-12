Ryanair kjøper nye Boeing 737 - øker ordreboken til 210 fly

Ryanair har lagt inn en bestilling på 75 Boeing Max-8200-fly. Det øker selskapets ordrebok hos Boeing til totalt 210 fly til en samlet verdi på over 22 milliarder dollar, fremgår det av en pressemelding fra Boeing torsdag.

Det er også avtalt kompensasjon for leveringsforsinkelser av fly for de seneste 18 månedene.

«Ryanair og Boeing har avtalt reviderte leveringsdatoer, og har også avtalt kompensasjon for de direkte kostnadene Ryanair har pådratt seg de siste 18 månedene på grunn av disse leveringsforsinkelsene. Noe av denne kompensasjonen er regnet inn som en beskjeden reduksjon i prisingen av denne nye flyordren, som har ført til at Ryanair øker bestillingen fra 135 til 210 fly», står det i meldingen.

737 Max fikk for kort tid siden godkjennelse for å fly igjen etter 20 måneder på bakken. Nylig uttalte Ryanair-sjefen at selskapet ville stå fremst i køen for å sikre seg nye fly.

«Det er viktig for Boeing å annonsere nye ordre og vi er veldig interessert i å stå fremst i køen for å gjøre det. Max er en utmerket flytype», uttalte Michael O’Leary, Ryanair-sjef, i et intervju med Reuters for et par uker siden.