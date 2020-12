– Vi vil kjøpe enda flere fly innen 12-18 måneder

Tidligere torsdag meldte Ryanair at det har lagt inn en bestilling på 75 Boeing Max-8200-fly. Det øker selskapets ordrebok hos Boeing til totalt 210 fly med en samlet verdi på over 22 milliarder dollar.

Reuters gjorde et telefonintervju med Ryanair-sjefen Michael O´Leary kort tid etter handelen. Han vil kjøpe enda flere fly.

«Jeg vil gjerne se en oppfølgingsordre og kjøpe enda flere fly innen 12-18 måneder», uttaler O´Leary i intervjuet med Reuters.

Flysjefen legger til at Ryanair ligger godt fremme i køen når det kommer til nye flykjøp etter torsdagens ordre. Han ønsker også å kikke på mulighetene for flytypen Max 10 og å sette sammen et leveringsprogram.

O´Leary har nylig uttalt at selskapet ville stå fremst i køen for å sikre seg nye fly, noe som fortsatt virker å være er en prioritet etter intervjuet med Reuters.