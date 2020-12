Norwegian-trafikken fortsetter stupet

Norwegian Air Shuttle fraktet kun 124.481 passasjerer i november i år, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et fall på 95 prosent fra 2,3 millioner passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) falt med 98 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble svekket 96 prosent.

Kabinfaktoren var ned 37 prosentpoeng til 52,8 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 82 øre i november, opp 123 prosent fra 37 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 37 øre, opp 20 prosent fra 31 øre i november 2019.

– Pandemien fortsetter å ha en negativ innvirkning på driften vår. Med reiserestriksjoner i hele Europa, er etterspørselen svært lav, sier Norwegian-sjef Jacob Schram.

– Det er imidlertid veldig gode nyheter for luftfarten at det snart vil komme vaksiner, og vi skal delta i konkurransen om kundene når muligheten til å reise kommer tilbake. Vårt mål nå er å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap med en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, fortsetter han.