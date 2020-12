Hvorfor bestiller Ryanair 75 nye Boeing 737 Max?

Torsdag bestilte Ryanair 75 nye Boeing 737 Max. Fra før hadde Ryanair bestilt 135 fly av denne flytypen.

– Dette er en kjempestor ordre for et veldig kontroversielt fly. Hvorfor gjør du dette nå? Hvorfor kom du til at dette er tiden å gjøre det og er du 100 prosent sikker på at dette flyet er sikkert?

– Ja, jeg er helt overbevist om at dette er tiden, sier Michael O' Leary i et intervju med Bloomberg.

Han legger til at det er et fantastisk fly, et sikkert fly og vil ta levering av disse flyene så fort som mulig.

– Vi vet at passasjerene våre vil like å fly med dem, så tidlig som sommeren 2021.

Og både Ryanair-sjefen og Boeing-sjefen David Calhoun tror på en normalisering og et oppsving i flytrafikken neste sommer.

Er det ikke en stor risiko å bestille så mange nye fly nå? Og hva skal Boeing gjøre med alle 737 Max-flyene som står på bakken? Boeing-sjefen David Calhoun og Michael O' Leary svarer også på disse spørsmålene i videoen.