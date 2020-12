Har sagt opp 29.000 i år

Da 2020 startet hadde Lufthansa 138.000 ansatte. Når pandemien er over forventer konsernsjef hos Lufthansa, Carsten Spohr, at flyselskapet bare vil ha drøyt 100.000 ansatte igjen. Det er noe han skal ha gjentatt flere ganger.

KUTTER: Konsernsjef Carsten Spohr i Lufthansa Foto: Bloomberg

Nå bekrefter kilder ovenfor den tyske avisen Bild am Sonntag at selskapet vil ha kuttet 29.000 stillinger i løpet av året. Dette viser at det er inn mot jul at nedskjæringene har tatt fart, etter som at arbeidsstyrken var blitt redusert med 14. 000 i september.

Kutter utenfor Tyskland

Det er i datterselskapene og utenfor Tyskland at de største kuttene vil bli gjort. Ifølge det tyske avisen Handelsblatt er det bare to prosent av Lufthansas arbeidsstyrke som vil bli berørt, mens for Austrian eller Brussels Airlines blir kuttene på henholdsvis 6 og 14 prosent. I det tyske lavprisselskapet Eurowings blir derimot de ansatte redusert med 12 prosent.

Nærmere 20.000 av stillingene som kuttes er utenfor Tysklands grenser. I tillegg skal Lufthansa kvitte seg med cateringselskapet LSG, som sysselsetter 7.500 ansatte.

Lufthansa har fortsatt til gode å bli enige med pilotenes fagforening om kutt. Ledelsen har beregnet at av 5.000 Lufthansa-piloter, er 1.100 er av dem overflødige.

Den tyske flykjempen skal ifølge Reuters ha foreløpig brukt 3 av 9 milliarder selskapet fikk i redningspakke fra regjeringen.