Qatar vil fly til Harstad

Qatar Airways Cargo vil tilby flyvninger tre ganger i uken med Boeing 777-300 til Harstad/Narvik lufthavn (EVE) i Evenes kommune i Nord-Norge, ifølge en melding fra flyselskapet.

Flyvningene gjelder fra 14. desember.

De tre ukentlige flyvningene gir hver uke over 150 tonn lastekapasitet til eksportørene fra Nord-Norge, og sjømat og laks står for størstedelen av eksporten. 50 tonn vil også være tilgjengelig for import hver uke fra flyselskapets nettverk til Harstad/Narvik lufthavn.

I meldingen peker flyselskapet på at redusert transporttid er en avgjørende faktor ved transport av ferskvarer.