Byfogden godkjenner Norwegians søknad om rekonstruksjon

Norwegian skrev tidligere i morges i en børsmelding at selskapet vil søke om rekonstruksjon i Norge. Nå melder byfogden i Oslo at søknaden er godkjent.

Oslo byfogdembete skriver kjennelsen at det vurderer at Norwegian «har alvorlige økonomiske problemer» i henhold til rekonstruksjonslovens bestemmelser.

Videre peker byfogden på at både kreditorer, ansatte og eiere «vil være best tjent med en rekonstruksjonsløsning».

«Etter en samlet vurdering finner retten at det ikke er lite sannsynlig at Norwegian vil kunne oppnå en avtale om rekonstruksjon med sine kreditorer», skriver retten videre.

Det betyr at selskapet kan gå videre med den doble prosessen både her i Norge og i Irland som planlagt.

Søknad i Norge

Søknaden kommer etter at det i går ble klart at det norske flyselskapet får godkjent konkursbeskyttelsen i Irland. Konkursbeskyttelsen er ifølge selskapet en «hjørnestein i reorganiseringsplanen».

I et forsøk på å ordne opp i balanseregnskapet vil nå Norwegian søke om rekonstruksjon også her i Norge. «Det vil bedre sjansene i den irske prosessen», heter det i børsmeldingen.

– En parallell rekonstruksjon under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter, og øke sannsynligheten for et vellykket utfall. Vårt mål er å trygge arbeidsplasser i selskapet og bidra til å sikre kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding.



Selskapet vil koordinere den doble prosessen selv og den skal ikke ha noen innvirkning på nåværende drift. Selskapet vil fortsette å fly sine oppsatte ruter, og aksjene og obligasjonene vil fortsette å bli handlet som normalt på Oslo Børs.

– Nå skal vi bruke tiden godt, og jobbe mot målet vårt om å redusere selskapets gjeld, redusere antall fly i flåten, og igjen bli et attraktivt selskap for investorer. Vi skal være klare til å møte konkurransen om kundene etter coronapandemien, sier Schram.

Norwegian Reward og Cash Point-programmene går også som normalt.