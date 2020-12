Flygigant ber ansatte om å ta mer ubetalt ferie

Adm. direktør i den amerikanske flygiganten Delta Air Lines, Ed Bastian, ba onsdag sine ansatte om å søke om mer ulønnet permisjon, på grunn av den kraftige nedgangen i antall reiser som ser ut til å fortsette i 2021. Det skriver CNBC.

– Vårt frivillige program for ulønnet permisjon vil fortsatt være viktig for å posisjonere Delta for innhentingen, og vi vil trenge deltakere i overskuelig fremtid. Jeg ber alle vurdere om frivillig permisjon gir mening for deg og din familie, sa Ed Bastian i et notat til personalet.

Mer enn 40.000 Delta-ansatte har valgt å ta ubetalte permisjon på selskapets oppfordring. Omtrent 18.000 har akseptert pensjonspakker, noe som reduserer Deltas antall ansatte før med rundt 20 prosent, sammenlignet med nivået før coronapandemien.

I et intervju med CNBC sa Bastian at etterspørselen sannsynligvis vil være omtrent en tredel av fjorårets nivåer. Han sa at han forventer en oppgang i antall flyreiser om våren etter at Covid-vaksinasjoner øker.

Onsdag faller aksjen 2 prosent på Wall Street. Hittil i år har den falt 28 prosent.