– Å fly vil være uimotståelig

– Vi har den sterkeste balansen til ethvert flyselskap i landet akkurat nå, og når vi kommer til januar har vi tenkt til å ha omtrent en tredjedel av hjemmemarkedet. Akkurat som det var før pandemien, sier Virgin Australias konsernsjef Jayne Hrdlicka til CNBC.

Sommeren kommer

NY I JOBBEN: Jayne Hrdlicka kommer fra stillingen som adm. direktør hos A2 Milk. Foto: Bloomberg

Hennes ansettelse sammenfaller med sommersesongen i Australia, som i stor grad tillater innenlandsreiser.

– Det vil være helt uimotståelig å fly igjen, sier Hrdlicka, og legger til: – Vi er på et godt sted som et land akkurat nå. Vi klarer å komme oss ut, vi tilbringer tid med andre folk og vi kan reise.

Jayne Hrdlicka ble ansatt som ny konsernsjef for Australias nest største flyselskap i høst. Hun tok da over roret for Paul Scurrah, som skal ha kommet på kant med de nye eierne i den Boston-baserte private equity-selskapet Bains Capital, og som gikk av i midten av oktober. Hrdlicka har tidligere ledet Jetstar, et datterselskap av Qantas, med stor suksess.

– Det er vår jobb som Virgin Australia, å gjøre så mye av det tunge løftet som mulig, fly så mye som mulig, få så mange av våre ansatte tilbake på jobb som mulig, og gjør det mulig for Australia å virkelig glede seg over desember og januar, sier flysjefen.

Lanserte fordelsprogram

Virgin Australia lanserte tidligere denne uken et fordelsprogram for passasjerer som reiser før 28. mars 2021, i et forsøk på å motvirke lignende kampanjer fra Australias største flyselskap Qantas.

FORBILDE: Qantas-sjef Alan Joyce var som en mentor for Hrdlicka da hun jobbet for Jetstar. Foto: Bloomberg

Mens Qantas-sjef, og tidligere mentor for Hrdlicka, Alan Joyce sa i november at de ville kreve at alle som reiser internasjonalt er vaksinert, mener Virgin-sjefen at det er for tidlig å ta noen endelig avgjørelse.

– Vi vil lytte og lære, jobbe tett med myndighetene, og vi vil konkludere når det er mer åpenbart hva det riktige svaret er, sier Hrdlicka til CNBC.