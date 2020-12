Turbulens for Norwegian på børs - spinnvill handel igjen

Ved 10.05-tiden er Norwegian ned 17,7 prosent til 0,77 kroner. På det meste i dag har aksjen vært oppe i 1,07 kroner foreløpig, mens den på det verste har vært nede i 0,71 kroner. Utslagene har med andre ord variert mye de første drøye 65 minuttene av fredagens handel.

Den har så langt blitt omsatt for spinnville 460 millioner kroner. Equinor er nærmest med en omsetning på 88 millioner kroner. Totalt har det blitt handlet aksjer for 1,3 milliarder kroner på Oslo Børs så langt.

Flere eksperter har de siste dagene advart mot Norwegian-aksjen. Norwegian sliter med egenkapitalen, og har søkt om konkursbeskyttelse og rekonstruksjon av selskapet nylig.

– I dag er det helt Texas på Oslo Børs. Jeg vil kalle det Texas. Og den siste kursen jeg har sett var Norwegian opp 50 prosent, på 81 øre. Og den har vært opp 75 prosent eller noe sånt noe. Så det er Texas. Og det er ikke noe grunnlag for den kursstigningen i det hele tatt, sa Trygve Hegnar i Økonomihetene på FaTV torsdag, og la til at det er ikke noe hold i at Norwegian er verdt to, tre milliarder kroner.

«De som tror at egenkapitalen er verdt 1,5 milliarder kroner, må tro om igjen. Det er veldig optimistisk, for å si det forsiktig,» sa forvalternestor Jan Petter Sissener i onsdagens utgave av Finansavisen.

Norwegian-aksjen har vært et mareritt på Oslo Børs i 2020, som følge av coronakrisen og økonomiske utfordringer. Siden nyttår har aksjen tapt seg omtrent 98 prosent, men den seneste uken har gitt en oppgang på over 100 prosent. Aksjen har på det høyeste i 2020 vært oppe i 43,52 kroner, mens den på verste har vært nede i 0,30 kroner.